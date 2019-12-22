Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu)

"O benim sünnetim değildi"

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Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Medipol Başakşehir’e 41 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca pasını ceza sahası içine gönderdi. Bu topa hareketlenen Demba Ba penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 13

62. dakikada Ziya Alkurt’un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Medipol Başakşehir defansı topu uzaklaştırdı.

66. dakikada Yasir’den topu alan Ziya Alkurt’un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.

79. dakikada Furkan Polat'ın ortasında arka direkte Hasan Hüseyin topa gelişine vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Edin Visca, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Edin Visca'nın şutunda Lung topu kornere çeldi.

90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Aleksic topa gelişine vurdu ve farkı 3'e çıkardı. 14



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan x, İsmail Şencan x, Mehmet Kısal x

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Mert Kula x, Lopes x, Yasir Subaşı x, Abdennour x, Djedje x, Emre Demir x (Furkan Polat dk. 74 x), Riensra x, Hasan Hüseyin xx (Aksel Aktaş dk. 90 ?), Ziya Alkurt xx (Ömer Uzun dk. 87 ?), Artem Kravets x

Yedekler: İsmail Çİpe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Ömer Uzun, Ercan Çifçi, Ümran Zambak, Osman Can Çötür

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Medipol Başakşehir:Mert Günok xx, Caiçara x, Clichy, Ponck x, Epureanu x, Edin Visca x, Elia x (Aleksic dk. 86 ?), Mahmut Tekdemir x (Azubuke dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci x, Demba Ba x (Mehmet Topal dk. 74 x), Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Ertalay, Da Silva, Kerim Frei, Berkay Özcan, Robson, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Artem Kravets (dk. 38) (Kayserispor), Miguel Lopes (dk. 5 k.k.), Edin Visca (dk. 10), Demba Ba (dk. 48), Aleksic (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Aymen Abdennour, Djedje, Miguel Lopes (İM Kayserispor), Clichy, Crivelli (Medipol Başakşehir)

KAYSERİ 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

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