Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Başakpınar Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Tomarza Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Başakpınar Belediyespor 30 Kayseri Yavuzspor
Amarat Gençlikspor 32 Yeni Esenspor
Esentepespor 12 Yerköyspor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 31 Argıncıkspor
Güneşspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)
B Grubu Maç Sonuçları
Gültepespor 21 Sanayi Esnafspor
Kayserigücü FK 31 Makfitspor
Kayseri OSB Atletikspor 00 Akkışla Gençlikspor
Tomarza Belediyespor 31 Palasspor
Argıncık Esnafspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Kafkasspor (BAY)
KAYSERİ
23 Aralık 2019 Pazartesi
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