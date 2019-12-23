Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Başakpınar Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Tomarza Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Başakpınar Belediyespor 30 Kayseri Yavuzspor

Amarat Gençlikspor 32 Yeni Esenspor

Esentepespor 12 Yerköyspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 31 Argıncıkspor

Güneşspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)

B Grubu Maç Sonuçları

Gültepespor 21 Sanayi Esnafspor

Kayserigücü FK 31 Makfitspor

Kayseri OSB Atletikspor 00 Akkışla Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 31 Palasspor

Argıncık Esnafspor 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Kafkasspor (BAY)

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.