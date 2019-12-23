Bilal Çavuş, Develispor’da

Kayseri Süper Amatör Küme’nin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Develispor, devre arasında ilk transferini gerçekleştirdi.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de mücadele eden ve ligin ilk yarısını 30 puanla averajla zirvede tamamlayan Develispor’da ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmaları başladı. 02 Ocak’ta başlayacak olan ikinci transfer dönemi öncesi Develispor, eksik bölgelerine takviye için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken.
KırmızıSiyahlılar son olarak Gümüşlük Gençlikspor’da forma giyen stoper Bilal Çavuş’u renklerine bağladı. Ligin ikinci yarısında Develispor forması giyecek olan Bilal, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Boluspor, Anagold 24 Erzincanspor, Dalyanspor, Talasgücü Belediyespor, Didim Belediyespor, Bozdoğan Belediyespor ve son olarak Gümüşlük Gençlikspor formaları giydi.
Bilal Çavuş’un oynadığı maç sayıları ve golleri;
U21 Ligi 83 maç 3 gol
TFF 3.Lig 6 maç
U18 Ligi 18 maç
BAL Ligi 10 maç 1 gol
Akademi Ligi U18 15 maç
KAYSERİ
23 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:17
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:07
- AKŞAM 17:27
- YATSI 18:51