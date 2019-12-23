Bilal Çavuş, Develispor’da

Kayseri Süper Amatör Küme’nin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Develispor, devre arasında ilk transferini gerçekleştirdi.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de mücadele eden ve ligin ilk yarısını 30 puanla averajla zirvede tamamlayan Develispor’da ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmaları başladı. 02 Ocak’ta başlayacak olan ikinci transfer dönemi öncesi Develispor, eksik bölgelerine takviye için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken.

KırmızıSiyahlılar son olarak Gümüşlük Gençlikspor’da forma giyen stoper Bilal Çavuş’u renklerine bağladı. Ligin ikinci yarısında Develispor forması giyecek olan Bilal, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Boluspor, Anagold 24 Erzincanspor, Dalyanspor, Talasgücü Belediyespor, Didim Belediyespor, Bozdoğan Belediyespor ve son olarak Gümüşlük Gençlikspor formaları giydi.

Bilal Çavuş’un oynadığı maç sayıları ve golleri;

U21 Ligi 83 maç 3 gol

TFF 3.Lig 6 maç

U18 Ligi 18 maç

BAL Ligi 10 maç 1 gol

Akademi Ligi U18 15 maç

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

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