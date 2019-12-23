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Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Bacak: “Hayvanların bütün iklimlerde rahat etmesi ...

İHA

Kış aylarının gelmesiyle beraber hayvanat bahçesinde soğuk ve sıcak iklim hayvanların bakımları konusunda bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Hayvanların bütün iklimlerde rahat etmesi için gayret ediyoruz" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Bacak: “Hayvanların bütün iklimlerde rahat etmesi için gayret ediyoruz” “Hayvanların doğal şartları nasılsa, barınakları öyle ayarlamaya çalışıyoruz”

Kış aylarının gelmesiyle beraber hayvanat bahçesinde soğuk ve sıcak iklim hayvanların bakımları konusunda bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, “Hayvanların bütün iklimlerde rahat etmesi için gayret ediyoruz” dedi.
Hayvanların doğal ortamında karşılayacağı protein ihtiyacı için besinlerinin miktarını arttırdıklarını ve barınak içlerini de koşullara uygun olarak ayarladıklarını söyleyen Bacak, “Bilindiği üzere iç Anadolu bölgesinde bulunan Kayserimizin şu an kış mevsimi yaşanmakta. Bu kış şartlarına hayvanlarımızı kış şartlarına uyumlu hale getirmek için barınaklarında ısıtma sistemleri kullanıyoruz. Bunlar, doğalgaz ısıtmaları ve elektrikli ısıtma sistemlerimiz var. Ayrıca yiyeceklerinin enerji miktarlarını artırıyoruz ve kilogram miktarlarını da artırıyoruz. Mesela ayılarımıza bal veriyoruz. Kurtlarımız içinde et yiyeceklerimizin kilogramlarını ve miktarını artırıyoruz. Aslanlarımız, kaplanlarımız bütün yırtıcılarımızın hayat şartlarını en iyi şekilde sürdürebilmesi için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz. Buradaki sıcak iklim hayvanları olsun soğuk iklim hayvanları olsun bütün barınaklarımız hayat şartlarını sürdürebilmeleri için hazırlanmıştır. Develerimiz için kışın yem miktarlarını artırıyoruz. Tropikal kuşlarımızın barınakları keza öyle ve kalorifer sistemli barınaklardır. Doğal şartları nasılsa en azami şekilde biz ayarlamaya çalışıyoruz. Hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı yok bu yönde. Soğuktan veya sıcaktan etkilenen herhangi bir sıkıntı yaşamadık” dedi.
Bacak, yılın 12 ayında hayvanat bahçesinin açık olduğunu ve çocukların hayvanlar konusunda bilgilenmesi için ziyaret etmeleri gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Hayvanat bahçemizin en önemli özelliği yılın 12 ayının açık olması. Fakat bunda bazı değişiklikler yapıyoruz. Kapanış saatlerinin değiştiriyoruz. Akşamları fazla karanlıkta hayvanları göremeyeceğimiz için, kışın biz giriş saatlerini değil de kapanış saatlerini kapatıyoruz. Yazın kapanış saatlerini daha ileri bir saate alıyoruz. Hayvanat bahçemiz 12 ay açık. Biz hayvanat bahçemize olan taleplerden memnunuz. Anadolu’nun içerisinde tek bir hayvanat bahçesi olarak hizmet veriyoruz. Ziyaretçilerimin yoğun ilgileri ile karşılaşıyoruz. Özellikle hafta sonu ve yaz tatillerinde sezonsal olarak da değişiklikler gösteriyor. Kış mevsiminde her ne kadar yoğun olmasa da gösterilen ilgiden memnunuz. Vatandaşlarımız çocuklarını buraya getirsinler, çocuklarımızın birebir burada hayvanları görmeleri daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Buradaki arkadaşlarımızdan bilgi alabilirler. Çocuklarımızın bilgilenmesi için hayvanat bahçemizi ziyaret etmelerini istiyoruz.”

KAYSERİ

23 Aralık 2019 Pazartesi

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