Kayseri Birinci Küme A Grubu Başakpınar Belediyespor-Yavuzspor: 3-0

"O benim sünnetim değildi"

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor, sahasında ağırladığı en yakın takipçisi Yavuzspor'u 30 gibi net bir skor ile yenerek Süper Amatör küme'ye yükselme adına çok büyük bir avantaj elde etti.

Stat: Başakpınar Stadı

HAKEMLER: Burak Altunel xxx, Osman Baruk xxx, Deniz Apaçık xx

BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR: Batuhan Karakoç xxx, Ahmed Asaa Mohd xxx, Samet Yılmaz xxx, Umut Akyol xxx, Furkan Ergin xxx, Enes Koç xxx, İsmail Erdi Halis xxx, Harun Aslan xxx, Salih Kamacı xxx ( Dk. 90 Aziz Çelik x), Bünyamin Coşkun xxx, Resul Yıldırım xxx

YAVUZSPOR: Anıl Tekin x, Tolga Taşoluk x, Burak Ekici xx, Birkan Çelik x, Sedat Özdemir x, Alper Demirel x ( Dk. 75 Osman Cengiz x), İsmail Mete x, Tugay Taşoluk x, Ramazan Bulmuş x (Dk. 85 Selçuk Çalışkan x), Ali Püsküllü x, Görkem Gök x (Dk. 46 Fatih Bağcı x)

GOLLER: Resul Yıldırım Dk. 35 , İsmail Erdi Halis Dk. 84 , Bünyamin Coşkun Dk. 90

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

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