Kayseri Birinci Küme A Grubu Erciyes Reşadiye Gençlik-Argıncıkspor: 3-2

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi evinde Argıncıkspor'u konuk eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor, sahadan 32 galip ayrılarak puanını 22'ya çıkardı ve Süper Amatör Küme iddiasını devam ettirdi.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Hakan Çam xx, Osman Baruk xx, Deniz Apaçık xx
Erciyes Reşadiye Gençlik: Fehim Çakmak xx, Paşacan Demirkaya xxx, Hakan Bıyık xxx, Tahsin Eraslan xxx, Engin Aykut xxx, Halil Eren xx, Kadir Yılmaz xx, Erdem Temir xxx, Furkan Şanlı xx, Ahmet Fidan xxx, Murat Tahmaz xxx
Argıncıkspor: Ahmet Kepenek xx, Osman Kaş x, Serhat Büyüksarı x ( Dk. 60 Selim Azdeniz x), Kaan Aşık x, Kerem Göcek x, Bahattin Baydemir xx, Menduh Çökük xx, Ahmet Arısoy x, Emrah Arslan xx, Mevlüt Arslan x, Fatih Çetinalp x
Goller: Ahmet Fidan Dk. 15 , Murat Tahmaz Dk. 40 ve 84 ( Erciyes Reşadiye Gençlik ) ,Bahattin Baydemir Dk. 20 , Emrah Arslan Dk. 65 ( Argıncıkspor )
KAYSERİ
23 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:17
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:07
- AKŞAM 17:27
- YATSI 18:51