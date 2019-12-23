"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Esentepespor, Antrenör Halil Işıl ile anlaştı.

Bus sezon ligde geride kalan 13 hafta sonunda 16 puan ile 5. sırada bulunan Esentepespor, kalan 5 maçına Halil ışıl idaresinde çıkacak. Asıl amaçlarının gelecek sezonun yapılanmasını oluşturmak olduğunu dile getiren Halil Işıl, ''Bu sezon iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen Esentepespor hedefe ulaşamadı. Bizde gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadık'' dedi.

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.