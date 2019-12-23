Kadınlar 2.Ligi 9.Hafta Kayseri Gençlerbirliği-Akdeniz Nurçelikspor: 2-0

Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, ligin 9.haftasında oynadığı maçta rakibi Akdeniz Nurçelikspor'u 20 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Argıncık Stadı 1
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx,Erkan Kırçıl xx, Mustafa Soner Yüce xx
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Bengü Yücebaş xxx, Şeyma Yücel xxx, (Dk.71 Glşen Urgun x), Aleyna Gültekin xxx, Dilan Aslan xxx, Narin Yakut xxx, İrem Barut xxx, Saniye Arslano xxx, (Dk.56 Ayşegül Elif Hemit xx), Mine Okaytu xxx, (Dk.85 Yağmur Fatmanur Ocak x), Nazar Tanrısever xxx, Elvin Kılınç xxx
Akdeniz Nurçelikspor: Sude Mihi Çınar x, Sudenur Nuray Bedir x, Gülşah Çamlı x, İlayda Gündoğdu x, Buse Çolak x, Gözde Gül x, Merve Yöndem x,(Dk.41 Büşra Gümüş x), Elanur Laçın x, Ceyda Karagözoğlu x,(Dk.46 Yasemin Kurdoğlu x), Nurcan Çelik x, Yaren Çetin x
Goller: Elvin Kılıç Dk.11, Saniye Arslano Dk.37 (Kayseri Gençlerbirliği)
KAYSERİ
23 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:17
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:07
- AKŞAM 17:27
- YATSI 18:51