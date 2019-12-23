Başkan Büyükkılıç, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geleceğin hazinesi olarak gördüğü gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Sık sık okul ziyaretlerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bu kez Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Eğitim ve öğretime büyük önem veren gençliği her zaman destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Necdet Taş Anadolu Lisesi ziyaretinde sınıflarını gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Girdiği tüm sınıflarda öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Büyükkılıç, “Bulunduğunuz yer önemli değil. Önemli olan başarıya ulaşmak için göstereceğiniz gayretli çalışma” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere; “Eğitiminizle ilgilenirken sosyal hayatınızı ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulundu. Sosyal yönü güçlü olanların daha başarılı olacağına inandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sadece dersle uğraşan öğrencilerin içine kapanık olabileceğini kaydetti.

“İMKANLARINIZI DEĞERLENDİRİN”

Öğrencilerle yaptığı sohbetlerde bugünkü gençlerin her türlü imkana sahip olduklarını da dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, başarılı olmak için bu imkanları iyi kullanmalarını istedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, girdiği sınıflarda öğrencilerin önerilerini ve isteklerini de dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Necdet Taş Anadolu Lisesi öğretmenleriyle de bir süre sohbet ederek, okul ve Kayseri ile ilgili görüşlerini aldı.

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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