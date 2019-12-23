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Başkan Çolakbayrakdar, "Geri dönüşümle hem çevreye hem de ülke ekonomisine dev katkı sağlıyoruz"

İHA

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'de incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışla geri dönüşüme büyük önem vererek hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, "Geri dönüşümle hem çevreye hem de ülke ekonomisine dev katkı sağlıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’de incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışla geri dönüşüme büyük önem vererek hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.
Anadolu’nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’i gezen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çevreci yaklaşımla daha temiz ve daha yaşanabilir çevre oluşturmak için özveriyle çalıştıklarını belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Belediye faaliyetlerinin olmazsa olmazı temizlikle ilgili yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle evsel atıkların kaynağından toplanması ve bertaraf edilmesi belediyelerin en önemli iş kollarından bir tanesidir. Bunların içerisinde atık olarak çöpe atılmaması gereken ambalaj atıklarıdır. Yıllardan beri yapmış olduğumuz çalışmayla evsel atıkların içerisinde olmaması gereken ambalaj atıkları; kağıt, metal, plastik, cam, kompozit gibi malzemeleri kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV’de her birini ayrı ayrı tasnif edip, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Diğer taraftan da çevreci bir yaklaşımla tabiatta uzun yıllar kendini koruyan malzemeleri de toplayarak, doğayı koruyoruz. Bu malzemeleri ayrı bir şekilde toplayıp hem çevrenin koruması hem de ekonomiye kazandırılması noktasında katkı sağlayan duyarlı tüm hemşehrilerime teşekkür ederim.”
Geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de büyük bir kazanç olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

KAYSERİ

23 Aralık 2019 Pazartesi

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