Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi

"O benim sünnetim değildi"

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Sivas'ta yapılan Voleybol Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü adını finallere yazdırdı.

Sivas'ta 2022 Aralık tarihleri arasında yapılan Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında 3 maçını da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü, Bölgesel Lig Finallerine yükselme başarısı gösterdi. Kayseri temsilcisi oynadığı maçlarda Sivas Ted Koleji'ni 31, Sivas Çimentospor'u 32 ve Çorum Sungurlu Belediyespor'u 30 mağlup etmeyi başardı. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, final vizesini kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü takımını tebrik etti.

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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