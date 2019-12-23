Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 1 kişiye, mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.T., A.P., tanıklar ve avukat hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan Y.T. ve A.P., uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, sadece içtiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.P.ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 600 TL adli para cezası verirken, Y.T.'ye ise 2 yıl hapis cezası vererek cezayı 5 yıl erteledi.

KAYSERİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.