OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk yarıyı lider tamamladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol 2.Lig 6.Grubu namağlup lider olarak tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta yenilgisiz zirvede yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin ilk yarısında oynadığı bütün maçlarını kazandı. Rakipleri karşısında oynadığı etkili oyunlar ile ligin ilk yarısını 20 puanla zirvede tamamlayan MaviBeyazlılar en yakın rakibi olan Antakya Belediyespor'un 3 puan önünde yer alıyor. OSB Teknik Koleji Atletikspor oynadığı 7 maçın 5'ini set vermeden 30 kazandı, 1 maçını ise 32 kazanırken, 1 maçını ise 31 kazandı.

Antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin yönetiminde ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin ikinci yarısında da aynı performansı devam ettirerek hedefine ulaşmak istiyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin ikinci yarısının ilk maçında 05 Ocak 2020 Pazar günü deplasmanda Gaziantep ekibi Zeugma takımı ile karşı karşıya gelecek.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.