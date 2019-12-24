Yağışlı havanın etkisine giren Kayseri'de ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'de dün başlayan şiddetli rüzgar, bu gün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehrin bir bölümünde güneş ortaya çıkarken, bir bölümünde ise yağmur etkili oldu. Şehrin kuzey bölümünde etkili olan yağışlar sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'de bir hafta boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

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