Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

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Kayseri’de ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yargılanan 1 kişiye, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık G.K. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendisini savunan G.K., beraatını talep ederek, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda G.K.’ya ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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