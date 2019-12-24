Ortaokul öğrencisinin 3 lirası ile kol saatini gasp eden şahsa 5 yıl hapis cezası

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de okuluna giden 12 yaşındaki öğrencinin önünü keserek 3 TL ile kol saatini alan 25 yaşındaki sanığa, yargılandığı mahkemede 5 yıl hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de, geçtiğimiz 4 Mart'ta Hunat mahallesinde meydana gelen olayda, okuluna giden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki H.K.'nın önünü kesen M.Y. (25) çocuğun cebindeki 3 TL'si ile kol saatini aldı. Çocuğun ailesinin iharı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan M.Y., duruşmaya katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti M.Y.'ye 'Yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası verirken, 'Hakaret' suçundan ise 2 bin TL adli para cezası verdi.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.