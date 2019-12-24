Melikgazi İlçe Müftüsü Polat’tan veda ziyareti

43 yıllık hizmet hayatını tamamlayarak emekli olan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek vedalaştı.

“Bu mesleği icra edenler için emeklilik aslında kâğıt üzerinde olan bir durum. Öğretici olan kişinin mesaisi aslında hayatının sonuna kadar devam eder." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Az bir zamanda olsa değerli müftümüz ile birlikte görev yapma fırsatı buldum. Bu süreçte kendisiyle istişareli çalışarak çok güzel işler yaptık. Kubbede hoş bir sada bırakabilmek gerçekten büyük bir lütuf, büyük bir nimet. İlçe Müftümü Sayın Polat'ın 43 yıllık hizmet hayatında bunu başardığına yürekten inanıyoruz. Devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev ifa eden Sayın Polat'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederim" dedi.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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