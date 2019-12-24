İl Jandarma Komutanlığı'ndan terör operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.