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Yahyalı’da Obezite Ve Sağlıklı Beslenme Seminerleri

İHA

Yahyalı Belediyesi, gençlerin sağlıklı beslenmesi ve obeziteden korunması amacıyla lise öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

Yahyalı’da Obezite Ve Sağlıklı Beslenme Seminerleri

Yahyalı Belediyesi, gençlerin sağlıklı beslenmesi ve obeziteden korunması amacıyla lise öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenledi.
“Obezite ve Sağlık Beslenme” konulu seminer, ilçe merkezinde eğitim veren 9 lisede yapıldı. Binden fazla öğrencinin katıldığı seminerlere konuşmacı olarak katılan Diyetisyen Ebru Kafalı, öğrencilere doğru ve sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı.
Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan seminerde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye olarak tek işlerinin imar, yol, kaldırım yapmak olmadığını, bu türlü eğitim seminerleriyle sosyal belediyecilik alanında da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Belediye olarak gelecek nesilleri, sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek istediklerini belirten Başkan Öztürk; “ Belediyeler, doğana beşik, ölene mezardır. Belediyeyi iki tane tren rayına benzetirim. Birincisi Teknik Belediyecilik, ikincisi ise Sosyal Belediyeciliktir. Sosyal Belediyecilik kapsamında bugün bir araya geldik. Belediye olarak sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Ben her zaman belediyeler bir para basmaz, bir de adam asmaz diye söylerim. Yani belediye yasamız oldukça geniştir. Okullarımıza, hastanemize, postanemize kısacası birçok kurumumuza birçok güzelliklerimiz olur. Bu sadece Yahyalı Belediyesi için değil, eğer içinizde bir gayret varsa, insanlara hizmet etme aşkı varsa Türkiye’deki tüm belediyelerde geçerlidir. Türk genci olarak, sağlıklı olmak zorundasınız. Sağlığınız bizler için çok çok önemli. Bu çalışmaya “ Sağlıklı yaşama dokunuyoruz” sloganı ile başladık. Bugünkü seminer gerçekten çok önemliydi. Ne zaman sağlığımız bozulsa, yatağa düşsek, sağlığımızın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bugün size vereceğim en büyük mesaj, sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı yaşamaya dikkat edelim. Yeryüzünün bize ihtiyacı var. Hem Türki Cumhuriyetlerdeki soydaşlarımızın, hem de İslam Coğrafyasındaki dindaşlarımızın Türk Gençliğine ihtiyaçları var. Bu dünyanın bize ihtiyacı var. Bu nedenle biz sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek zorundayız. Mutlaka sevdiğiniz ve yaptığınız bir spor dalı olsun” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

24 Aralık 2019 Salı

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