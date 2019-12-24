Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

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KAYSERİ'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kayseri-Malatya karayolunda belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonları içine gizlenmiş 490 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan T.A., R.T., M.K. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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