Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da bir dizi ziyarette bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı Kariyer Günlerine iştirak eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Bünyan’da bazı ziyaret ve temaslarda da bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda alkışlarla karşılandı. Bünyan’daki lise son sınıf öğrencilerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kariyer Günlerinin konuğu olan Başkan Memduh Büyükkılıç, katılan ilçe protokolüne ve Şehit Polis Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit ile Annesi Huriye Yiğit’e teşekkür ederek tüm şehitlerimize rahmet dileklerinde bulundu. Öğrencilere ilk olarak Kayseri’nin tanıtım filmini izleten Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin mükemmel bir şehir olduğunu belirterek bu şehirde yaşayan herkesin aidiyet duygusunun güçlenmesini istedi. Konuşmasında geçmişten örnekler vererek ülkemizin ve toplumun geldiği noktayı ortaya koyan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bunları sizi geçmişe taşımak için değil geçmişten ders alarak bulunduğumuz noktanın kıymetini bilmeyi ve bulunduğumuz noktayı daha ilerilere taşıma yolunda gayret göstermenizi vurgulamak amacıyla söylüyorum” dedi. Öğrencilerden bulundukları yerin en başarılısı ve en çok hak edeni olmak için gayret göstermelerini isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sıradan olmayacaksınız. Hangi alanı düşünüyorsunuz en başarılı olmak için gayret edeceksiniz. Sizler, bir yarışın içindesiniz. Eğitim olmazsa olmazınız; ama sosyal yönünüzü de göz ardı etmeyeceksiniz. Nitelikli eğitim almış ve bunun yanında spor, müzik gibi konularda kendisini geliştirmiş kişi başkasıyla bir olmaz” diye konuştu. Kimsenin aleyhine konuşmadan daha fazla çalışılması gerektiğini de vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Başkalarının eksikliği bize bir şey kazandırmaz. Başarıdan başarıya koşmalıyız ki, başkaları bizi anlatmalı. Bunun için bulunduğunuz okulların ve imkanların kıymetini bilin” dedi. Ülkemizi her dönemde parçalamak isteyenlerin olduğunu da vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkeyi parçalamak için bizi bölmeye çalışıyorlar. Biz sucu bucu değiliz. Biz Müslüman Türk Milletinin evladıyız. Farklı kesimler değişik argümanlarla karşınıza çıkabilir. Ne olursunuz oyunlara gelmeyin.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri’nde öğrencilere de Kayseri ile ilgili çeşitli sorular yöneltti. Başkan Büyükkılıç, Makarrı Ulema ve Kültepe ile ilgili soruları bilen iki öğrenciye bisiklet sözü verdi ve daha toplantı bitmeden bisikletleri aldırarak öğrencilere hediye etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, konferansı sırasında gençlerin sorularını ve taleplerini de cevaplandırdı. Başkan Büyükkılıç’a konferans sonrası Bünyan Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin kök boyadan dokudukları seccade hediye edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki konferansın ardından Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin Bünyan’daki santralini gezen Başkan Büyükkılıç, 1929 yılında ilk kez üretime geçen santralde incelemelerde bulundu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Bünyan’da ayrıca öğle namazının ardından Bayramlı Camii’nde Müzeyyen Ünal’ın cenaze namazını kıldı.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.