Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde jandarmanın eve düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Reşadiye mahallesindeki eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada farklı dönemlere ait mozaik resim ve heykellerin yanında 4 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.A., A.K., H.T., A.O. ve A.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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