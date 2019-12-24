Erciyes’te tipi etkili oldu

Erciyes Dağı’nda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri Erciyes’e çıkan yol üzerinde önlem alırken, karayollarına bağlı ekiplerde yolları açmak için çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden meteorolojik görünümle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bölgemizin kuzey ve doğu kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

KAYSERİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:18

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