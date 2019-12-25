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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

İHA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara'ya giden H.B. yönetimindeki 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, GürünPınarbaşı arasında devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine ve Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle PınarbaşıGürün yolu da trafiğe kapatıldı.

KAYSERİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 15:08
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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