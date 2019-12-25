Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

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