Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı (1)

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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KAYSERİ´nin Pınarbaşı ilçesi Olukkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Best Van firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.



KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

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