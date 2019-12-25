Kayseri'de tipi nedeniyle otomobil ve tırlar yolda mahsur kaldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkisini artıran tipi nedeniyle otomobil ve tırlar yolda mahsur kaldı.

Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran tipi, hayatı felç etti. KayseriSivas sınırında bulunan Maraşlı mevkiinde aniden bastıran tipi nedeniyle otomobil ve tırlar ilerleyemedi. Yolda kalan vatandaşlar da karayollarına ait bakımevine alındı. Ekipler, tipi nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda mahsur kalan bir vatandaş da tipinin aniden bastırdığını ve gece saatlerinden beri bakımevinde kaldıklarını söyledi.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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