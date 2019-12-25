Hizmet-İş sendikası Akkışla Belediyesiyle anlaştı

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Akkışla Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Akkışla Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlarda ve sosyal haklarda artış olacağını söyleyen Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “ Geçmişte yıllarca Melikgazi Belediyesinde tecrübesinden yararlandığımız Belediye Başkanımıza işçilerimize ve sendikamıza gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Akkışla İlçemize de güzel hizmetlerde bulunacağından eminiz. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 16 oranında artış yapılacaktır. Sözleşmemizin taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ da imkânları dâhilinde verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini söyleyerek “İnşallah ileri de çalışanlarımızı daha da memnun edeceğiz. İmkânlarımız nispetinde verebileceğimiz zammın en iyisini arkadaşlarımıza vermeye çalıştık. Aldıkları zammı da aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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