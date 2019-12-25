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Kayseri İl Müdürlüğüne bağlı Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gönüllü Gençlik Projesi kapsamında Kilim Sosyal Bilimler Lisesinden 50 öğrenci hafta sonunda Erciyes'e gelerek Kamp yaptı.

İki gün boyunca Erciyes'de kamp yapan gençler kamp boyunca Ders çalıştılar, kitap okudular ve Dart, Masa Tenisi, Kızak, gibi etkinlikler yaparak eğlenceli vakit geçirdiler.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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