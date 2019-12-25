Abdulkadir Bitigen'e yeni görev Galatasaray-Antalyaspor maçını yönetecek

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cumartesi günü oynanacak olan GalatasarayAntalyaspor maçına atandı.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda geride kalan 16.hafta sonunda 8 maçta görev yapan Abdulkadir Bitigen'in bu sezon dokuzuncu maçına çıkacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Cumartesi günü ligin 17.haftasında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan GalatasarayAntalyaspor maçını Kayseri Bölgesi Hakemi Abdulkadir Bitigen'i görevlendirdi.

Bitigen'in bu karşılaşmada yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak.. Bitigen'in düdük çalacağı GalatasarayAntalyaspor maçında VAR Hakemi Koray Gençlerler olurken AVAR Hakemi ise Tarık Ongun yapacak.

Abdulkadir Bitigen'in bu sezon yönettiği maçlar;

Yukatel Denizlispor 20 Galatasaray

Çaykur Rizespor 00 Göztepe A.Ş

Fenerbahçe 21 MKE Ankaragücü

Antalyaspor 06 Gençlerbirliği

Galatasaray 20 Çaykur Rizespor

Trabzonspor 10 Aytemiz Alanyaspor

Göztepe A.Ş 22 Fenerbahçe

Kasımpaşa A.Ş 34 Gaziantepe FK

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

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