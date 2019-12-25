Meksikalı hasta Türk doktorlarına ay-yıldızlı doğum günü kutlaması ile teşekkür etti "Artık kanımda Türk kanı var" diyen Meksikalı hasta 66. doğum gününü ay-yıldızlı pasta ile kutladı 66 yaşındaki Meksikalı Enrıque Gudıno Magana, doğum günü kutlamasındaki fotoğrafları Türk doktorlara göndererek teşekkür etti

Nevşehir'in Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi olarak sağlığına kavuşan 66 yaşındaki Meksikalı Enrıque Gudıno Magana, 66. yaş gününü ayyıldızlı pasta ile kutladı ve fotoğrafları Türk doktorlara göndererek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En büyük hayalim' dediği şehir hastanelerinden olan Kayseri Şehir Hastanesi, yurt dışından gelen hastaların da umudu oldu. Eylül ayında Nevşehir'deki Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen 66 yaşındaki Meksikalı Enrıque Gudıno Magana, burada yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine dönen Enrıque Gudıno Magana, çocukları ve torunları ile birlikte 66. yaş gününü kutladı. Enrıque Gudıno Magana, doğum günü kutlamasında ayyıldız amblemli forma giyerken, doğum günü pastası da ayyıldızlı oldu. Torunları ve çocuklarıyla Türk bayraklı çekilen fotoğrafları kendisini tedavi eden doktorlara oğlu aracılığı ile gönderen Enrıque Gudıno Magana, "Şehir Hastanesi ekibi olarak bana kendi ailenizden biriymişim gibi çok kibar davranarak büyük ilgi gösterdiniz. Tecrübeli ve özveri ile beni sağlığıma kavuşturmak için uğraştınız. Bu uğraşlar sonrasında sağlığıma kavuşarak ülkeme döndüm. Sizlerin sayesinde 66. yaş günümü çocuklarım ve torunlarımla kutladım. Siz Türk doktorlarına ve hastane çalışanlarına, ailemle bu mutluluğu bize yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.