Jandarmadan DEAŞ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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