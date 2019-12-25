Kayseri Şekerspor Kulübü Güreş Şampiyonasında Takım Halinde Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Kayseri Şekerspor Kulübü Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası‘nda takım halinde Türkiye 3.'sü oldu.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Şampiyonada 2 Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçisi Abdullah Toprak ve Onur Atalay 63 kilo mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Abdullah Toprak 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Onur Atalay ise Türkiye İkincisi oldu.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

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