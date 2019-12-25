Vali Günaydın Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali Şehmus Günaydın, esnaf ziyaretleri kapsamında Eski Sanayi esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Eski Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen ve onlara hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Günaydın, “ Her hangi bir sorununuz ve talebiniz olduğunda beni arayabilirsiniz” dedi.

Kayseri’nin ekonomisine önemli katkısı olan esnafları ziyaretlere devam eden Vali Günaydın, bu kapsamda Eski Sanayi bölgesinde 55 yıldır demircilik mesleğini yapan Nuh Mehmet ustayı da ziyaret etti.

Demirci ustası Nuh Mehmet usta ile bir süre oturup sohbet eden Vali Günaydın, “ Bu mesleğin zorluklarına göğüs gerip senelerce alınteri, el emeği ile çalışan ustamızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Vali Günaydın’ın ziyareti sırasında çarşıda bulunan diğer esnaflarda, “Sanayimize yaptıkları ziyaret için Valimize teşekkür ediyoruz, sanayimizde Valimizle bir araya gelerek sorunlarımızı kendisine iletme fırsatı bulduk.” dediler.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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