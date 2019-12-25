Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

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KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yahyalı Kürsiyen mevkiinde meydana geldi. Maden işçilerini taşıyan Mustafa Göçer yönetimindeki 38 ABD 385 plakalı minibüs, Adem Küçükgöçen'in kullandığı 61 TT 826 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra maden işçileri Ali Gökgöz, Tufan Dağcı, Fatih Davarcı, Cafer Akçakaya, Murat İlçin, Osman Erdoğdu, Mehmet Dikmen, İbrahim Doğanay ve Mesut Gökgöz çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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