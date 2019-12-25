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Defineye gittikleri arkadaşını öldürüp benzin dökerek yakan şahıs: "Özgürlüğüm elimden alındı, ...

İHA

Kayseri'de define arama bahanesi ile terk edilmiş ören yerine götürdüğü şahsı tüfek ile öldürdükten sonra benzin dökerek yakıp üzerini taşla kapatan şahıs mahkemede, "Öldürme kastım yoktu, olayı aile kabullenmese de çocuklarının bana borcu vardı, neyin ne olduğunu biliyorlar, özgürlüğüm elimden alındı, tahliyemi istiyorum" dedi.

Defineye gittikleri arkadaşını öldürüp benzin dökerek yakan şahıs: "Özgürlüğüm elimden alındı, tahliyemi istiyorum"

Kayseri'de define arama bahanesi ile terk edilmiş ören yerine götürdüğü şahsı tüfek ile öldürdükten sonra benzin dökerek yakıp üzerini taşla kapatan şahıs mahkemede, "Öldürme kastım yoktu, olayı aile kabullenmese de çocuklarının bana borcu vardı, neyin ne olduğunu biliyorlar, özgürlüğüm elimden alındı, tahliyemi istiyorum” dedi.
11 Haziran 2019 günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen'in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen'in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen’in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen’in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü. Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen’in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli A.A.’yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli A.A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli A.A.’yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen’i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Şüpheli A.A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesi ile Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen’den parasını istediğini anlattı. Şüpheli A.A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen’i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli A.A.’nın tarif ettiği Kızılören’deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen’in cesedine ulaştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çizerek faillerini adalete teslim etti. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kardeşimi arama çalışmalarına bizimle katıldı"
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.A.(30), öldürülen Abdullah Türkmen’in şikayetçi babası A.T. (57) ve avukatlar hazır bulundu. Öldürülen Abdullah Türkmen’in kardeşi E.T., tanık olarak dinlenirken, şunları söyledi:
“Ölen Abdullah kardeşim olur. Sanık ile kardeşim arkadaştı ama herhangi bir borcu yoktu, husumeti de yoktu. Daha önceden define aradıklarına şahit olmadım. Kardeşim kayıptı, emniyet ile aramaya başladık. Kardeşim sanıkla görüşeceğini, evden çıkarken kız kardeşime söylemiş ve bir adet de sanığa annesi olmadığı için poğaça istemiş. Görüntülerde kardeşimin en son sanığın aracına bindiği tespit edildi, kendisine sorduğumuzda ‘define aradık, gezdik, geldik’ dedi. Daha sonra emniyetle kardeşimizi arama çalışmalarına bu sanık da bizimle katıldı, kardeşimi arıyormuş gibi yaptı. Daha sonra olay ortaya çıktı.”
İşsiz olduğunu ve geliri olmadığını söyleyen tutuklu sanık A.A. ise, “Olay sonradan ortaya çıkmadı, ben daha sonra kendim itiraf ettim. Önceden sabıkalı olduğum ve en yakın arkadaşımın beni öldürmeye kalkması düşüncesi ile ilk başta söyleyememiştim. Öldürme kastım yoktu, olayı aile kabullenmese de çocuklarının bana borcu vardı, neyin ne olduğunu biliyorlar, özgürlüğüm elimden alındı, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, savcılık ara mütalaası doğrultusunda sanığın maktulü benzin dökerek yakıp, eziyet çektirerek veya suç delillerini gizlemeye çalışması, alacak verecek meselesi göz önünde bulundurulup, yağma suçu işleyememesinden dolayı öldürme kastının ihtimaline göre TCK 82/1bhi maddeleri gereğince yeniden iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

KAYSERİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:18
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