Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret

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Genç Mirasımız Kayseri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret etti.

Kayseri’deki gençlik faaliyetleri ve projeler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette, Genç Mirasımız Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri Eskici’ye Mescidi Aksa’nın minyatür maketini armağan ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Genç Mirasımız Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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