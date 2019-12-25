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Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi

DHA

KAYSERİ´de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Aydemir (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 28 Ekim günü Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta Çiğdem Tokgöz'ün yaşadığı evde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak, öldürdü. Yakınları tarafından polise teslim edilen Aslan Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aslan Aydemir hakkında Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık ile Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme, son sözünde "Pişmanım" diyen Aydemir´i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadı.

KAYSERİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:18
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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