Erciyes'te kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı.

Kayak sezonunu açan, yerli ve yabancı turistlerin kış turizminde tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, hem işletmecileri hem de kayakseverleri sevindirdi. Kar yağışı sonrasında Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 100 santimetreye kadar ulaşırken, kayakseverler pistlerde kaymanın keyfini çıkardı.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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