Sarız'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışlı havanın 30 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesinin tahmin edildiği, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 3 olarak beklendiği öğrenildi.

KAYSERİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

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