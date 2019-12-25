Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76

SALON: Kadir Has
HAKEMLER : Yücel Çilingir (xx), Erhan Gürsel (xx), Seda Esen (xx)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (xx) 3, Beril (xx) 2, Ayşegül (xxx) 11, Gülse (xx) 4, Kübra (xxx) 15, Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 29
İZMİT BELEDİYESPOR: Özge (x) 2, Ezgi (x), Williams (xxxx) 34, Gizem (xx) 5, Grigalauskyte (xxx) 10, Nazlı Bircan (x) 2, Gamze Takmaz (x) 3, Anigwe (xxx) 20, Melek (x)
1´İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 40-44
3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-58Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta maçında sahasında İzmit Belediye'yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 82-76'lık skorla kazandı.
Müsabakada 34 sayı atan İzmit Belediyesporlu Monae Williams maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol´un en skorer ismi 29 sayı ile Kennedy V. Burke oldu.
KAYSERİ
25 Aralık 2019 Çarşamba
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