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4 bin kilometreden uzanan yardım eli Gurbetçiler yardım kampanyasına büyük ilgi gösterdi Alınan ...

İHA

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler arasında düzenlenen ve büyük ilgi gören yardım kampanyasında alınan tekerlekli sandalye, akülü araba, bot ve montlardan oluşan yardımlar ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

4 bin kilometreden uzanan yardım eli Gurbetçiler yardım kampanyasına büyük ilgi gösterdi Alınan yardım malzemeleri ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler arasında düzenlenen ve büyük ilgi gören yardım kampanyasında alınan tekerlekli sandalye, akülü araba, bot ve montlardan oluşan yardımlar ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Gurbetçilerin destekleri ile alınan yardım malzemelerinin bir kısmını teslim alan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, “Avrupa Kayserililer Birliği Başkanlığı ile Sarız Belediyesi olarak iletişime geçerek desteklerini talep etmiştik. Onlar da ‘İlçenize nasıl faydalı olabiliriz?’ diye bize sormuşlardı. Biz de engelli bireylerimiz için, okulda eğitim gören çocuklarımız için bot, mont gibi ihtiyaçlar talep ettik. Ayrıca engelli bireylerimiz için tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaçlarımızın olduğunu söyledik. Onlar da sağ olsunlar gurbette güzel bir kampanya yürüttüler. O kampanya doğrultusunda Kayseri’nin bütün ilçelerindeki engelli bireylerimiz için akülü araba temin etmişler. Hepsine teşekkür ediyorum.
Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, “Derneğimizi 2013 yılında 15 arkadaşımız ile birlikte kurduk. Derneğimiz daha çok sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yine sosyal faaliyetler çerçevesinde 2 bin çocuğumuzu giydirdik. Bu yıl da Avşarlar Derneğimiz ile birlikte Sarız ilçemize proje yapmayı düşündük. Engelli sandalye, kıyafet ve bot almak için güzel bir kampanya başlattık. Avşarlar Derneği ile birlikte, gurbetçi vatandaşlarımız da destek verdiler. Gelecek yıl bu yardımları daha fazla artırarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadesinde bulundu.
Avrupalı Karayurtlu Avşarlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Ersoy Korkmaz ise, “Dernek olarak 2013 yılında 160 üye ile başladık ve çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Avrupa’daki dağılmış gençleri bir araya getirmeye çalıştık. Avrupa Kayserililer Birliği ile birlikte projeyi destekledik. Bu yıl 4 bin kilometre uzaktan çıkıp geldik. Kayserinin ilçelerinde çok büyük sorunlar olduğunu gördük. Okul çocuklarımızın sıkıntısını çözmek için çalıştık. Yardım kampanyası başlattık ve yaklaşık 800 çocuğumuzu giydirmek için yardım topladık. Aldığımız eşyaları kendi çocuklarımıza almış gibi aldık. Ne kadar gurbet acısı ile yaşasak da vatanımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Köyümüzdeki her insana ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.
Kayseri Profiks Medikal Tıbbi Malzeme Deposu Öykü Özdemir ise, "Bu tür proje ve faaliyetlerde bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu duyarlılık camiası halkası adı altında bir parça da biz olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadesinde bulundu.

KAYSERİ

26 Aralık 2019 Perşembe

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