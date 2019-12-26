Şehit aileleri ve gaziler Tekden öğrencileriyle bir araya geldi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ve şehit aileleri ile gazilerin katıldığı programda Özel Tekden Ortaokulu öğrencilerine şehitlik ve gazilik anlatıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ibrahim Orhan; "Bugün şehit ve gazi derneğimizle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Hem gazilerimizden hem şehit yakınlarımızdan misafirlerimiz var. Bundan sonraki diğer aşamamız Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek oradaki şehitlerimizle dualarımızla borcumuzu bir nebze olsun ödemek isteyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta da Erciyes Dağı’nda soğukta, 1914’te minicik ellerin ve yüreklerin soğuğa ve tipiye vatan sevgisiyle göğüs gerdiği anı yaşamak için yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sembolik olarak mermilerimizi taşıyıp cepheye teslim edeceğiz. Bugünkü toplanmamızın sebebi şehitlik nedir, gazilik nedir, yeri neredir, önemi nedir bizzat yaşayanlardan dinleyeceğiz” dedi.

1994’te eşini şehit veren Emine Yılmaz çocuklara seslenerek; “Şehitlerimiz, sizlerin daha rahat etmesi için şehit oldular. Kendi çocuklarını feda ettiler. Lütfen siz de bunun kıymetini bilin, derslerinize iyi çalışın. Vatanımıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

2005 yılında Siirt’te gazi olan Ahmet Mucuk ise; “Gazi, bu vatan için hiç düşünmeden bir uzvunu kaybetmiş şahıslardır. Şehit ise bu vatan için canını feda etmiş kişilerdir. Şehitlere ve gazilere karşı görevlerimizi yapmamız lazım. En başta ders çalışmamız lazım. Bu şahıslar vatan için hiç düşünmeden canını, uzvunu vermiş kişilerdir. Sizden de beklentileri var. Çünkü siz geleceğin annesi, babası, başbakanı, cumhurbaşkanı olacak kişilersiniz. Siz ne kadar zeki ve ahlaklı olursanız devletimiz de o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, şehitlik ve gazilik üzerine okul öğrencilerine bilgiler verdi.

KAYSERİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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