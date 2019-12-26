ERÜ’nün TÜBA Akademik Ödülleri Başarısı

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, OsmanlıTürk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu özgün çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkıları nedeniyle “2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne” layık görüldü.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek ise, Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışma ile sosyal bilimler kategorisinde “2019 TÜBAGEDİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülüne” layık görüldü.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA Akademik ödülüne layık görülen akademisyenlerini kutladı.

Rektör Çalış, “Türkiye’nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemiz, akademisyenlerimizin yaptığı değerli bilimsel çalışmalarla gelişmeye, büyümeye ve kendisinden söz ettirmeye devam etmektedir” dedi.

TÜBA Akademik Ödülüne layık görülen bilim insanlarına ödülleri, 30 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecektir.

KAYSERİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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