Başkan Çolakbayrakdar, "Gönüllere dokunan yaşam alanları inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel bir okulun öğrencilerini misafir etti. Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Çolakbayrakdar, yeni yaşam alanlarının inşasında vatandaşların birbirleriyle olan mahalle, dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştirmesi noktasında doğal bir sosyalleşme imkanı sunduklarını söyledi.

Öğrenciler, “Daha iyi bir dünya inşa etseniz nasıl olurdu? Nereden başlardınız? gibi dikkat çeken sorular sordu. Öğrencilerin bütün sorularını tek tek cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, çocukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, “İnsanların birbirleriyle mahalle, dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştirmeleri noktasında yatay mimari büyük önem taşımaktadır. Dikey mimaride ise sosyal ilişkilerin geliştirilmesi oldukça güçtür. Yatay mimari ile inşa edilmiş yeni yerleşim yerlerinde özellikle çocuklar için park, bahçe ve yeşil alanlar gibi güvenli ve huzurlu yaşam merkezleri olursa daha güzel arkadaşlık bağları kurulabilir. Yetişkinler için ise bu durum, dostluk bağlarının güçlendirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu sayede doğal bir sosyalleşme imkanı bulabilecekler." diye konuştu.

Doğal kaynakların verimli kullanılması konusuna da değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Doğal kaynakların tükenebilir olduğu bilinciyle bu kaynaklar israf edilmeden kullanılmalıdır. Eğer ki; geri dönüştürülebilir kaynaklar veya tasarruf edebileceğimiz başka kaynaklar var ise, bunların da kullanılabilmesi noktasında bu bilincin oluşturulması son derece değerli ve önemlidir" dedi.

Yatay mimarinin insan ilişkileri üzerindeki olumlu etkilerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, önemli olanın insanların yaşadığı dünyada birbirlerine daha çok vakit ayırıp, birbirlerini daha çok anlaması gerektiği olduğunu hatırlatarak; "İnşallah dostluklar kurulacak derecede bir samimiyeti oluşturacak bir dünya inşa ederiz. Bu vesile ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çevreyle ve yaşadıkları mekanlarla ilgili duyarlı olmalarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ziyarette, Başkan Çolakbayrakdar’ın samimiyetiyle keyifli vakit geçiren öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi.

KAYSERİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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