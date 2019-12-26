Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.Hafta Bellona Kayseri Basketbol-İzmir Belediyespor: 82-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İzmit Belediyespor'u 8276 mağlup ederek ligdeki 6 galibiyetini aldı. SarıKırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve 5 sırada yer aldı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Yücel Çilingir xx, Erhan Gürsel xx, Seda Esen xx
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa x (3), Ayşegül Aladağ xx (11), Kübra İmren Siyahdemir xxx (15), Ann Wauters x (6), Luca Ivankovic xxx (12), Burke xxxx (29), Beril Albayrak x (2), Gülse Uğur x (4)
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu x (2), Ezgi Manlacı x, Williams xxx (34), Gizem Yavuz x (5), Grigalauskyte xx (10), Nazlı Bircan Gökdemir x (2), Gamze Takmaz x (3), Anigwe xxx (20), Melek Yusufoğlu x
Periyotlar:
1. Periyot: 2523
Devre: 4044
3. Periyot: 6458
5 Faulle Çıkan: Gamze Takmaz (İzmit Belediyespor)
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