İdlib'de yaşanan saldırılara tepki

Mazlumder Kayseri Şubesi ve Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği üyeleri, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan saldırılara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet meydanında toplanan üyeler, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıları protesto etti. Burada açıklamalarda bulunan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş; Aralık 2011’den bu yana Suriye’de çatışmalar var. 2011 Aralık ayında başlayan özgürlük mücadelesinden bu yana Suriye halkı katlediliyor, yerinden ediliyor, sürgüne gönderiliyor. Daha önceki Suriye konusunda Türkiye, İran ve Rusya devletleri arasında önce Astana’da daha sonra Soçi’de yapılan görüşmeler ve sonrasında varılan mutabakatlar gereği, Suriye’nin batısında Türkiye sınırına oldukça yakın olan İdlib kenti çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. O bölgeye de Türkiye çatışmaları önlemek için gözlem istasyonları kurmuştu. Ne yazık ki bu konuda İran ve Rusya devletleri ve onların desteklediği Esad rejim yönetimi verdikleri sözde durmadılar ve o bölgedeki çatışmalar devam etti. Bugün gelinen noktada karadan ve havadan Rus ve rejim güçlerinin ölüm yağdırması sonucu aylardan beri katliamlar yapılıyor. Her gün onlarca masum insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor. Hayatta kalmak için bu insanlar bulundukları yeri terk edip Türkiye sınırına doğru akın akın yollara düşmüş bulunuyorlar. Bugün bu konuya dikkat çekmek, İdlib halkının yanında olduğumuzu belli etmek için dünyaya çağrımızı dile getirtmek için burada bulunuyoruz" diye konuştu.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım ise yaptığı açıklamada yetkilileri insanlığa sahip çıkmaya davet ettiklerini söyleyerek; “Aralık 2011’de başlayan özgürlük mücadelesinden bu yana Suriye’de masum kanı akmaya devam ediyor. Halkının katili Suriye Baas rejiminin devleti ile bu ülkeye yerleşen Rus askerleri bir yandan katil Beşar Esad yönetimini, diğer yandan kendi güçlerini kullanarak masum Suriye halkını soykırımdan geçirmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde Suriye halkı yok edilmeye çalışılıyor. Günlerdir acımasızca devam eden saldırılarda her gün onlarca insan hayatını kaybetti, yaralandı. Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk on binlerce insan bombardımanlardan kurtulmak için Türkiye sınırına doğru harekete geçti. Sınırlarımıza dayanan aç, susuz, evsiz, barksız bu masumların sayısı şuanda 250 bini geçmiş bulunuyor. Canlarını kurtararak ölümden kaçıp sınırımıza sığınan bu insanlar kendilerini kurtaracak yardım eli bekliyor. Mazlumder Kayseri Şubesi ve Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği olarak İdlib’de yaşanan katliamın sona erdirilip çatışmaların sonlanması, sınırımıza dayanan mazlum ve mağdurların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye, Rusya, İran devlet yetkililerini, İslam İşbirliği Teşkilatını ve insani yardım kuruluşlarını zaman geçirmeden bir araya gelerek çözüm üretmeye, İdlib’e ve insanlığa sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup, olaysız şekilde dağıldı.

