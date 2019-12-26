Dart’lar Okullar Arası İl Birinciliği İçin Atılıyor

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Okullar Arası Dart İl Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılıyor.

Genç kızlar Müsabakaları ile başlayıp 1 hafta boyunca devam edecek olan Dart İl Birinciliği müsabakalarında 32 okuldan toplamda 128 sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, yarışmaya katılan sporculara başlarılar diledi.

KAYSERİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.