Hacılar'da güvenlik ve muhtarlar toplantısı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Hacılar’da, yılın son Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Haluk Sezen başkanlığında yapıldı.

Gürdoğanlar Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Enes Akyüz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçe genelinde tespit edilen talep, istek ve şikâyetleri, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte değerlendiren Kaymakam Haluk Sezen, muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek kamu hizmetlerinin sunumuna yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda daire amirleri, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KAYSERİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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