Binalarda 'Enerji kimlik belgesi' olmayanlar satış yapamayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları için kimlik kartı bulundurma zorunluluğunun olduğunu söyledi.

Belediye olarak enerjiye büyük önem verdiklerini ve bu amaçla enerji de tasarruf sağlanması için binalarda mesken ruhsatı aşamasında enerji kimlik belgesi istendiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacağını kaydetti. Binalarda ısı yalıtım yapılarak yalıtımın yaz aylarında sıcağı duvardan geçirmeyerek evi serin tuttuğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve doğa dostu bir belediyeyiz. Enerji doğal kaynaklardan tedarik edildiğinden dolayı bu kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Bu amaçla binalara Enerji Kimlik Belgesi verilerek binalarda bir bakıma rekabeti oluşturuyoruz. Binalardaki Enerji Kimlik Belgesi ayrıca evlerin mali değerini de artırmaktadır. Ev satın almak veya kiralamak isteyenler evlerin enerji kimliğe bakarak bilgi sahibi olmaları gerekir.”

KAYSERİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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